Türkiyənin Ordu bölgəsində 95 yaşlı kişi qətl törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, oğlu mübahisə zamanı tapançailə onu güllələyərək öldürüb. Yaşlı kişi həmçinin hadisə zamanı gəlini də yaralayıb.

95 yaşlı kişi polis tərəfindən saxlanılıb.

