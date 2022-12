Belarus prezidenti Alkesandr Lukaşenko yeni xarici işlər naziri təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BELTA məlumat yayıb.

Belə ki, Sergey Aleynik Belarusun xarici işlər naziri təyin edilib.

Qeyd edək ki, 2012-ci ildən Belarusun xarici işlər naziri Vladimir Makey noyabrın 26-da vəfat edib.

