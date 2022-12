Azərbaycan İdman Jurnalistləri Assosiasiyası (AİJA) 2022-cı ilin idman laureatlarının adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Güləş Federasiyasının prezidenti Mikayıl Cabbarov, Azərbaycan Minifutbol Federasiyasının fəxri prezidenti Orxan Məmmədov və Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının prezidenti Balakişi Qasımov ilin idman xadimləri seçiliblər.

Orxan Məmmədov

Balakişi Qasımov

