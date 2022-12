Sülhməramlılar ərazidə yeni çadırlar qururlar - VİDEO

Rusiya sülhməramlıları azərbaycanlı fəalların etiraz aksiyası keçirdikləri yerin yaxınlığında yeni çadırlar qururlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı görüntüləri İctimai Televiziya yayıb.

Görüntülərdən də məlum olur ki, sülhməramlılar səhra çadırlarının sayını artırırlar.

Qeyd edək ki, Şuşa ərazisində Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan yolun bir hissəsində etiraz aksiyası azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının (QHT) üzvləri tərəfindən Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulması tələbi ilə keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.