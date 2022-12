Dünya bazarında təbii qaz 3%-dən çox ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, NYMEX əmtəə birjasında yanvarda çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya (British thermal unit – Britaniya istilik vahidi) görə 3,19% ucuzlaşaraq 6,71 ABŞ dolları təşkil edib.

