Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Günay Səlimzadə tutduğu vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, G.Səlimzadə Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə təyinat alıb.

Qeyd edək ki, xəbəri ilk olaraq "Manşet.az" saytı yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.