Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanın maaşı açıqlanıb.

Metbuat.az Sözcü-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə vitse-prezident Fuat Oktay məlumat verib. Belə ki, o qeyd edib ki, 2022-ci il büdcəsində Ərdoğanın xalis maaşı cəmi 66 min 445 TL-dir (6 min manatdan çox).

