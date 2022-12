"Kapital Bank" çempion oldu!

"Kapital Bank" Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) tərəfindən keçirilən “Nə? Harada? Nə zaman?” yarışının qalibi oldu. 13 dekabr 2022-ci il tarixində banklar arasında keçirilən tədbirdə ölkənin 12 bankının, ümumilikdə 80-dək əməkdaşla iştirak edib.

Yarış zamanı bütün rəqiblərini üstələyən "Kapital Bank"ın yığma komandası, yarışın çempionu adına layiq görülüb. Qalib komandaya yarışın kuboku təqdim olunub.

Ölkənin birinci bankı olan "Kapital Bank" PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi — 113 filialı və 24 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün — https://kbl.az/krdt, Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/tkstcrd.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.