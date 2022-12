Azərbaycanda məktəblərdə dinlə bağlı fənn tədris olunmalıdır?

Ötən gün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) sədrinin müavini Qəmər Cavadlı "Dini radikalizm və xurafatla mübarizədə qadınların yeri və rolu" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı məktəblərdə dinlə bağlı fənnin tədris olunması fikri ilə çıxış edib.

"Radikalizmə yol açan bir neçə əsas məqam var. Birincisi, məktəblərdə dinlə bağlı fənn tədris olunmalıdır. Bu, mütləqdir. Çünki bu, dini maarrifləndirmədir və bununla cəmiyyətdə dini düşüncəni yaxşı mənada dəyişmək mümkündür", - deyə o, fikrini bildirib.

Maraqlıdır, görəsən, məktəblərdə dinlə bağlı fənn tədris olunmalıdır? Bu, şagirdlərə nə qazandıracaq?

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a danışan təhsil eksperti Elçin Əfəndi bildirdi ki, bu, düzgün fikir deyil. Dinin fənn kimi tədrisi tədrisi ümumiyyətlə nəzərdə tutulmur:



"Məktəblərdə dini tədrisin keçirilməsi, fikrimcə, doğru deyil. Bu məsələ kökündən yanlışdır. Sadəcə olaraq "Həyat bilgisi" fənnində dinlərlə bağlı qısa bir məlumat verilir. Dinin tədrisi, dinlə bağlı məlumatlar şagirdlərin beynini yoracaq. Hər hansı lazım olmayan informasiyaların onların beyninin doldurulması məqsədəuyğun deyil. Hər kəsin dini seçimdə azadlığı var. Hazırkı dövrdə kim hansı dini seçir və ya hər hansı dinə inamı şəxsin özünün ixtiyarına buraxılmalıdır. Məktəbdə din tədris edən müəllimlər nə bilirik ki, sabah hansı dini cərəyanı təlqin edəcəklər və təbliğ edəcəklər? Ona görə də fikrimcə, bunun özü kökündən yanlış bir təklifdir. Bu məsələ ilə bağlı qəti şəkildə razılaşmıram".

Elçin Əfəndi qeyd etdi ki, elm və din yanaşı ola bilməz. Din tamamilə fərqli bir istiqamətdir:

"Biz tədris prosesində şagirdlərə yalnız elm və onun mahiyyətini izah etməliyik. Din barəsində hər hansı bir fənnin içərisində qısa bir məlumat vermək olar, amma tədrisi düzgün deyil. Elə onun yerinə psixologiya fənni tədris olunsa, daha effektiv nəticə verə bilər. Ümumiyyətlə, təhsil müəssisələrində dinin tədrisi nəzərdə tutulmur".

Ekspertin sözlərinə görə, dinlə bağlı informasiyalar şagirdləri müəyyən istiqamətlər üzrə cərəyanlara qoşulmağa təşviq edə bilər:

"Ölkədə minlərlə şagird təhsil alır və onların hər birinin fərqli psixologiyaları var. Hansısa şagird təsir altına düşə bilər, dinə qarşı daha da qatı mövqe tuta bilər. Yəni bu, şagirdin və ya şəxsiyyətin seçiminə buraxılmalıdır. Ona görə düşünürəm ki, dinin tədris olunmasına çağırış özlüyündə və kökündən yanlışdır".

