Polşanın "Poqon" klubu "Qarabağ"ın hücumçusu Musa Qurbanlı ilə yaxından maraqlanır.

Metbuat.az "SportoweFakty"yə istinadən xəbər verir ki, klub qış transfer pəncərəsində Musanın keçidini reallaşdırmaq istəyir.

Qeyd edək ki, Musa Qurbanlı cari mövsüm Premyer Liqada keçirdiyi 13 oyunda 11 qola imza atıb.



