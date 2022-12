“Kəpəz” doğma meydanda “Sabah” ilə heç-heçə etdi

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasının XVII turu çərçivəsində növbəti matç oynanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Kəpəz” doğma meydanda “Sabah”ı qəbul edib.

Qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçən oyunda qalib müəyyənləşməyib – 2:2.

Gəncə şəhər stadionunda keçirilən matçda “Kəpəz”in heyətində Abdullahi Şuaybu dubl edib. Bakı təmsilçisinin heyətində qolları Coy Lens Mikels və Aleksey Kaşuk vurublar.

Qeyd edək ki, günün digər oyununda "Sumqayıt" "Səbail"i qəbul edəcək. XVII turun əvvəlki matçlarında "Zirə" Şamaxıda eyniadlı komanda ilə qolsuz heç-heçə edib, "Qarabağ" isə "Qəbələ"yə minimal hesabla qalib gəlib - 1:0. Tura dekabrın 15-də keçiriləcək "Turan Tovuz" - "Neftçi" görüşü ilə yekun vurulacaq.

