Azərbaycanlı aktivistlər və ekologiya üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin Laçın yolunda keçirdiyi aksiya bu gün davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyada iştirak edən ekofəallar sülh mesajı olaraq havaya göyərçin uçurublar.

Belə ki, aksiya iştirakçıları tərəfindən havaya 44 göyərçin buraxılıb.

