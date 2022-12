İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlu Türkiyə ali seçki qurumunun üzvlərini təhqir etdiyi üçün 2 il 7 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qərar Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən təsdiq edilərsə, Ali Məhkəməyə təqdim olunacaq.

Əgər Ali Məhkəmə də qərarı təsdiq edərsə, İmamoğlu siyasətdən uzaqlaşdırılacaq.

