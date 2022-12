Dekabrın 15-də Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Gürcüstanın paytaxtı Tbilisiyə rəsmi səfərə gedib.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səfər Gürcüstanın Baş naziri İrakli Qaribaşvilinin dəvəti ilə baş tutub.

