"ABŞ hakimiyyəti Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin terror aktlarına görə məsuliyyətdən yayına bilməyəcək".

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri ilə Vaşinqtonu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova hədələyib.

Diplomat vurğulayıb ki, Amerika tərəfi digər məsələlərlə yanaşı, Rusiya obyektlərinin APU raketləri ilə vurulmasına görə məsuliyyət daşıyır.

