Azərbaycanlı MMA döyüşçüsü Vüqar Baxşıyev Almaniyada güllələnərək qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “MMA Azerbaijan” “Facebook” səhifəsinin yaydığı məlumata görə, hadisə Frankfurtda baş verib.

Hadisəni törədən 40 yaşlı şəxs polis tərəfindən saxlanılıb.

O, saxlanılarkən qatil polisə müqavimət göstərməyib.

Qeyd edək ki, Vüqar Baxşıyev “Integra Fighting Championship” təşkilatının çempionu olub.

