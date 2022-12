Sabah Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyətinin faiz dəhlizinin parametrlərinə dair növbəti qərarı açıqlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMB məlumat yayıb.

