​“Aksiyaya kölgə salmaq istəyənlərə görə ehtiyyatlı davranmalıyıq” - Politoloq

“Düşmən qüvvələri və onların dəyirmanına su tökənlər məqam axtarırlar ki, eko-fəalların aksiyasını gözdən salsınlar”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a açıqlamasında STM-in sektor müdiri, politoloq Tural İsmayılov deyib. Müsahibimiz bildirdi ki, bütün sabotajlara baxmayaraq eko-fəallar sonuna qədər aksiyada öz məramlarının maraqlarını ifadə etməyə davam edəcəklər.

“Azərbaycan aksiyaçılarının konkret məramı, məqsədləri var. Bunlardan birincisi Azərbaycan təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının və Azərbaycan təbiətinə qarşı həyata keçirilən istismarın sona çatmağı, digəri isə rus sülhməramlılarının komandanı Andrey Volkovun gəlib etirazçılarla görüşməyidir. Volkov aksiya fəallarına bu vədlərin yerinə yetirilməsi üçün konkret zəmanət verməlidir. Amma təəssüflər olsun ki, bütün bunlara rəğmən hələ də etirazçıların tələbləri qarşısında konkret heç bir dəqiq cavab verilməyib”.

Tural İsmayılov hesab edir ki, bəzi şəxslərin fəalların geyimi və davranışları ilə bağlı komik paylaşımları erməni dezinformasiya maşınına yanacaq tökməkdən başqa bir şey deyil.

“Biz erməni dezinformasiya maşınına hücumları ilə biz çox üzləşmişik. Həmçinin də biz hər an bir bəhanə axtarıldığını nəzərə alıb daha ehtiyatlı davranmalıyıq”.

Xatırladaq ki, Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdə faydalı qazıntı yataqlarının, xüsusilə Qızılbulaq qızıl və Dəmirli mis-molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq eko-fəallar və QHT təmsilçiləri Şuşa şəhərində – Laçın yolunda dördüncü gündür ki, aksiyanı davam etdirirlər. Aksiya iştirakçıları ekoloji terror, yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə şüarlar səsləndirir, Rusiya sülhməramlılarının komandanı Andrey Volkovla görüş tələb edirlər. Eko-fəallar aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirmək niyyətindədir.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

