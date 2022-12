Türkiyə Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni Baş konsul təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə konsulluq özü məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, müvafiq sərəncam imzalanıb. Sərəncama əsasən, Asip Kaya Türkiyənin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı Baş konsulu təyin olunub.

Diplomat bu gündən vəzifəsinin icrasına başlayıb.

