Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun istefası ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az xəəbr verir ki, yayılan iddialarla bağlı Kremldən cavab gecikməyib. Belə ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Lavrovun istefası ilə bağlı yayılan şayiələrə lazımi şəkildə yanaşmağı tövsiyə edib: "Ənənəvi olaraq sizə cavab verəcəyəm. Bu cür şayiələrə qarşı uyğun davranın", - o bildirib.

Xatırladaq ki, Sergey Lavrov 2004-cü ilin martından Rusiyanın xarici işlər naziridir.



