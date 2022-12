"Rusiya Laçın dəhlizinin bağlanmasından narahatdır".

Metbuat.az bunu Rusiya XİN-in rəsmi sözçüsü Mariya Zaxarova bu gün keçirilən brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiya nəqliyyat əlaqəsinin ən yaxın zamanda bərpa olunacağına ümid edir: "Rusiya sülhməramlı kontingenti yaranmış vəziyyətin deskalasiyası üçün fəal olaraq çalışır", - deyə sözçü bildirib.

