Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda beynəlxalq turnirə qatılacaq

Dekabrın 16-da Qazaxıstanın Karaqanda şəhərində boks üzrə beynəlxalq turnir start götürəcək.

Metbuat.az Azərbaycan Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, 6 gün davam edəcək yarışda kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi də gücünü yoxlayacaq.

Baş məşqçi Pedro Roke, məşqçilər Nəriman Abdullayev və Etibar Abdullayevin rəhbərliyi altında 15 idmançı rinqə çıxacaq. Çalışdırıcılar Karaqandada Həsən Məlikov, Tural Sarıyev (hər ikisi 48 kq), Məsud Yusifzadə, Nicat Hüseynov (hər ikisi 51 kq), Ruslan Qədirov (54 kq), Tayfur Əliyev (60 kq), Malik Həsənov, Cəlal Qurbanov (hər ikisi 63,5 kq), Nəbi İsgəndərov, İlqar Salahov (hər ikisi 67 kq), Rəşid Həsənov, Sərxan Əliyev (hər ikisi 71 kq), Mirşərif Kazımzadə (75 kq), Murad Allahverdiyev (80 kq) və Məhəmməd Abdullayevə (+92 kq) şans verəcəklər.

Turnirdə ölkəmizi Rövşən Qədirov hakim kimi təmsil edəcək.

