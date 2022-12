Media nümayəndələri Kəlbəcərdə partlayış baş verən əraziyə baş çəkiblər.

Metbuat.az hadisə yerindən çəkilən ərazidən fotoları təqdim edir:

Qeyd edək ki, dekabrın 14-də, saat 18 radələrində Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndi ərazisində 8 nəfər minaya düşüb, onlardan biri şəhid olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.