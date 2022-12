Qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına, vətəndaşların haqlı narazılığını doğuran nöqsanlara görə 9 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məhkəmə-Hüquq Şurasının növbəti iclasında bildirilib.

Bunlardan 3-ü apellyasiya məhkəməsinin, 6-sı isə birinci instansiya məhkəmələrinin hakimidir.

