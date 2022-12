Ermənistanda 79 yaşlı qadın "iPhone" telefonu oğurlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Polisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bir gün sonra polis oğurluq etdiyi iddia olunan qocanı taparaq saxlayıb. Telefon sahibinə qaytarılıb.

