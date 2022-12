Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Bəxtiyar Hacıyev barəsində həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi barədə məhkəmə qərarından verilmiş şikayətə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hakim Zəki Babayevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda qərar elan olunub.

Belə ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsi şikayəti rədd edib.

Qeyd edək ki, məhkəmə qərarı ilə B.Hacıyev barəsində 1 ay 20 gün müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.