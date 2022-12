Xalq artisti Miri Yusifin həyat yoldaşı Nərgizlə olan fotoları yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük istirahət üçün İsmayıllı rayonunu gedib. Miri Yusif xanımıyla birgə fotolarını sosial media hesabında paylaşıb.

Qeyd edək ki, cütlüyün iki oğlu və bir qızı var.

