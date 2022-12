Xalq artisti Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) həyat yoldaşı Gülü restoranda işləmə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda o, "Günün sədası" proqramında deyilib.



Verilişdə qonaq olan müğənni Niyam Salami Gülü xanıma restoranında iş verdiyini açıqlayıb:



"Zəng etdim, ağladı. Onlara getdim və dedim, gəl, mənə dəstək ol".



Gülü xanım isə "Məni heç kim evdən çıxara, "gəl, işlə" deyə bilməzdi. Bunu Niyam etdi", - söyləyib.

