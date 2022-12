Ginnesin Rekordlar Kitabı dünyanın ən qısa boylu adamının adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əslən İrandan olan Afşin Esmayel Qaderzadehin boyu 65 santimetrdir, çəkisi isə 6 kilodur.

Onun hətta əlindəki smartfonu ağır olduğu üçün daşımaqda çətinlik çəkdiyi bildirilib.

