Sosial mediada yayılmış görüntülər maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı sakin evində təmir işləri apararkən xoş sürprizlə qarşılaşıb. Bildirilir ki, o, evinin divarının içində iki metal qutub tapıb. Qutunun içində bahalı əşyalar olub. Sakin əşyaların detalları barədə ətraflı məlumat verməyib. Qutudakı xəzinənin dəyəri çox olduğu üçün sakin yaşadığı ünvanı da açıqlamayıb. Güman edilir ki, xəzinə divarın içinə əvvəlki ev sahibi qoyub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.