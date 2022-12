Qızını 6 yaşda ərə verdiyi iddia edilən ata danışdı: Mənim nəzarətimdə görüşürdülər / FOTO

Türkiyədə qızını 6 yaşında ərə verdiyi iddiasına görə saxlanılan Hiranur Vəqfinin qurucusu Yusuf Ziya Gümüşelin ifadəsi dərc edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, qızını 6 yaşında ərə verməsi ilə bağlı iddiaları rədd edib. Türkiyəli, qızının 16 yaşında olarkən Kadir İstekliilə sözlü olmasına icazə verdiyini ifadə edib. Qızın nişanı isə 17 yaşında olub. Türkiyəlinin sözlərinə görə, qızını ərə verdiyi şəxs onun tələbəsi olub. Türkiyəli bildirib ki, qızı onun nəzarəti altında Kadir İstekli ilə görüşüb. Yusuf Ziya Gümüşel qızının 6 yaşında gəlinlikdə çəkilmiş fotosuna münasibət bildirərkən qeyd edib ki, o qızına gəlinliyi hədiyyə edib.

Qeyd edək ki, 6 yaşlı qızın gəlinlikdə illər əvvəl çəkilmiş fotosu dərc edilib. Yusuf Ziya Gümüşelin qızını 6 yaşında ərə verdiyi irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.