Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası zamanı çəkilən görüntü sosial mediada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı jurnalistin çəkdiyi şəkildə rus sülhməramlısı "bozqurd işarəsi"ni göstərməyə çalışıb. Foto qısa zamanda sosial şəbəkə platformalarında maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, azərbaycanlı aktivist və QHT nümayəndələri Qarabağda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşa-Xankəndi yolunda keçirdiyi aksiya 5-ci günündədir.

