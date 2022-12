Nəcməddin Sadıqov ona satqın deyən Elbrus Orucova əsəbiləşdi: "Kimdir o?"

Azərbaycan müdafiə nazirinin sabiq müavini, Müdafiə Nazirliyinin Baş Əməliyyat İdarəsinin sabiq rəisi, general-mayor Elbrus Orucov jurnalist Eynulla Fətullayevə müsahibə verərək müdafiə nazirinin sabiq birinci müavini, Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıkov haqda ittihamlar səsləndirərək onu satqın adlandırmışdı.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, Elbrus Orucovun ittihamları ilə bağlı Nəcməddin Sadıkovdan açıqlama alıb. Onun məsələyə reaksiyası qısa və sərt olub.

"Kimdir o? Kimdir, Elbrus Orucov? Bəsdirin, əl çəkin məndən, öz işinizlə məşğul olun. Məni əsəbləşdirməyin, bu şeyləri də yığışdırın!"

