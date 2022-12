Salatın Əsgərovanın oğlundan anası ilə bağlı təsirli paylaşım

Şəhid jurnalist Salatın Əsgərovanın oğlu Ceyhun Əsgərov anası haqqında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, feysbuk hesabındakı paylaşımda qeyd edir:

"Ərəblərin dediyi kimi, gül də solur, qoxusu da. Bizim vəziyyətimizdə gülün qoxusu 30 ildən çoxdur itmir. 61 yaşı olacaqdı. Əminəm ki, indi yaşasaydı, yenə də gənc, enerjili, inadkar olardı. Ölümü hədər yerə olmadı. Uuğrunda öldüyü Şuşa diyarında yerimək xoşbəxtlikdir.

Qarabağ Azərbaycandır və belə də olacaq", - deyə o paylaşıma qeyd edib.

Qeyd edək ki, bu gün Salatın Əsgərovanın doğum günündür.

