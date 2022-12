İranda etiraz aksiyaları ilə bağlı həbs edilən bir neçə nəfər azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında bir yeniyetmə qız da olub. Məlumata görə, qızın azadlığa çıxması xəbəri etirazçılar tərəfindən sevinclə qarşılanıb. Etirazçılar küçəyə çıxaraq yeniyetməni çoşqu ilə qarşılayıblar.

Qeyd edək ki, etiraz aksiyaları ilə bağlı yüzlərlə nümayişçi saxlanılıb. Bir neçə nəfər edam edilib.

