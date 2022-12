Qarabağda yaşayan ermənilər üçün "qaynar xətt" yaradıldı

Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilər üçün “qaynar xətt” yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən dinc aksiyada iştirak edən Dilarə Əliyeva adına Azərbaycan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinin mərkəz rəhbəri Dilarə Əfəndiyeva bildirib.

O qeyd edib ki, separatçıların yerli sakinlərə təzyiqlərinə baxmayaraq, əvvəlki günlərlə müqayisədə edilən zənglərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb.

"Müraciətlərin çoxluğunu nəzərə alaraq mən və həmkarlarım mərkəzimizdə “qaynar xətt”in yaradılması qərarını qəbul etmişik. Biz həmvətənlərimizin müraciətlərinə operativ qaydada cavab verməyə hazırıq. "Qaynar xətt"imiz belədir: +994702779911. Qarabağ regionunda yaşayanlar arasında bizə müraciət edənlərin məxfiliyini qoruyub saxlayacağımıza öz tərəfimizdən zəmanət veririk", - hüquq müdafiəçisi vurğulayıb.

O, dialoqun zəruriliyini də qeyd edib.

