18 il əvvəl tərk edilmiş evə girdi - Heyrətə gəldi: Heç kim cəsarət etmirdi / FOTO

Almaniyada Yannik adlı tiktoker 18 il əvvəl tərk edilən və o vaxtdan bəri heç kimin girmədiyi evə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, evdə yaşayışın olmaması otaqlarda baxımsız mənzərə yaradıb. Bununla belə mətbəxdəki yemək masasının səliqəli qalması tiktokeri heyrətə gətirib. Yannikin sözlərinə görə, evdə demək olar ki, bütün məişət əşyaları sıradan çıxıb. Lakin mətbəxdəki yemək masası olduğu kimi qalıb. Masanın üzərindəki yeməklər sıradan çıxsa da, görünüşünü saxlayıb. Qeyd edək ki, 18 ildir evə nədənsə sakinlər arasında heç kim cəsarət edib girə bilmirdi.

