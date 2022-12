Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində qazax güləşi üzrə U-17, U-20 və böyüklər arasında dünya birinciliyi və çempionatı keçirilib.

Metbuat.az Gənclər və İdman Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan idmançıları yarışı 4 medalla tamamlayıblar.

Böyüklər arasında Nəsimi Unbayev 55 kq çəki dərəcəsində gümüş medal qazanıbsa, Nicat İsmayılov (U-17, 60 kq), Ataxan Babayev (U-20, 60 kq) və Nihad İskəndərov (U-20, 100 kq) bürünc medala layiq görülüblər.

