Həbsdə olan demirtaş azərbaycanca İranı tənqid etdi - FOTO

Türkiyənin müxalif Xalqların Demokratik Partiyasının (HDP) keçmiş həmsədri Selahettin Demirtaş İrandakı etirazlara münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2016-cı ildən bu günədək həbsdə olan siyasətçinin mesajı onun tviter səhifəsində yazılıb.

"Xalqların azadlıq istəyini şiddətlə, edamla basdırmağa çalışan İran dövlətini qınayıram. Hansı şiddət, hansı həbs, hansı ölüm haqq və azadlıq istəyini yox edə bilmişdir?", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

Demirtaşın fikirləri, həmçinin türk, fars və kürd dillərində paylaşılıb.

