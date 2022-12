"Kənarda gizlənməyin, cəsarətli olun" - Putindən niyə qorxursuz? / SƏRT TƏNQİD

Polşanın Baş naziri Mateuş Moravieçki Avropa Birliyi ölkələrini sərt tənqid edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı daha cəsarətli həmlələr etməlidir. Baş nazir hesab edir ki, Avropa Birliyinin iqtisadi gücü Rusiyaya qarşı ciddi iqtisadi həmlələr etməyə imkan verir. Lakin Avropa Birliyi cəsarətli qərarlar qəbul edə bilmir. Baş nazir qeyd edib ki, birlik, bəzi məsələlərdə yekdil mövqeyə gələ bilmir. “Avropa Bilriyi ölkələri kənarda gizlənmək əvəzinə daha cəsarətli qərarlar qəbul etməlidir” - Mateuş Moravieçki deyib.

Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Rusiyaya qarşı 9-cu sanksiya paketini bir müddətdir davam edən gərgin müzakirələrdən sonra razılaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.