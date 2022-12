Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan Dövlət Başçılarının II Üçtərəfli Zirvə Görüşü Azərbaycanda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan I Üçtərəfli Zirvə Görüşünun yekunlarına dair sənəddə bildirilib.

Qeyd edək ki, Birinci Üçtərəfli Zirvə Görüş Türkmənbaşı şəhərində keçirilib. Görüşdə hər üç ölkənin liderləri iştirak edib.

