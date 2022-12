Bakıda nə qədər əcnəbi var?

"Ukrayna hadisələrindən sonra ölkəmizə təxliyə olan vətəndaşlar çoxluq təşkil edir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycanda 7036 Ukrayna vətəndaşı qeydiyyatdadır:

Ümumilikdə isə azırda Azərbaycanda 167 min əcnəbi yaşayır: "Bunların içərisində qonşu ölkələr- Rusiya, Gürcüstan, İran, Türkiyə və Ukrayna vətəndaşları üstünlük təşkil edir. İrandan da Azərbaycana gələnlər var. Onlar hava yolu ilə ölkəmizə daxil olurlar".

