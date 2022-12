Azərbaycanda son sutkada 307 nəfər peyvəndlənib

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah məlumat yayıb.

Gün ərzində birinci doza vaksinlərin sayı 120, ikinci doza vaksinlərin sayı 36 təşkil edib.

Ölkədə üç və daha çox doza vaksinlərin sayına gəlincə, bu göstərici 121-dir. Pozitiv nəticədən sonra “buster” doza vaksinlərin sayı 30 olub.

Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 927 125 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.