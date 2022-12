Nazirlikdə Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə görüş keçirilib

Energetika Nazirliyində nazir müavini Samir Vəliyevlə Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev arasında görüş keçirilib.

Metbuat-a Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, nazir müavini qonağı yeni təyinatı münasibətilə təbrik edib, təşkilata üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

Görüşdə çoxtərəfli enerji əməkdaşlığının prioritetləri nəzərdən keçirilib, əlaqələrin inkişafının enerji təhlükəsizliyi aspektində vacibliyi vurğulanıb. Ötən il Azərbaycan Respublikasının Təşkilata sədrliyi çərçivəsində keçirilmiş TDT-nin energetika nazirlərinin və energetika üzrə işçi qrupunun 1-ci iclasına diqqət çəkilib, üzv dövlətlər arasında energetikanın 3 müxtəlif istiqaməti üzrə formalaşdırılmış alt işçi qrupların fəaliyyəti müzakirə edilib.

Söhbət zamanı Türk dövlətləri arasında energetikanın ənənəvi növləri üzrə mövcud uğurlu əməkdaşlıq təcrübəsinin enerji keçidi, “yaşıl enerji”, enerji səmərəliliyi istiqamətlərində genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

