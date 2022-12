Komanda.az saytının jurnalistlər arasında keçirdiyi sorğuda ilin məşqçisi seçilən "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov mükafatlandırılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, “Fairmont Baku” hotelində baş tutan tədbirdə futboil ictimaiyyətinin nümayəndələri, jurnalistlər və qonaqlar iştirak ediblər.

50 yaşlı mütəxəssis 67 jurnalist arasında təşkil olunan səsvermədə 54 səslə birinci olub.

O, 2009-cu ildən bu yana keçirilən sorğuda hər il bu mükafata layiq görülüb.

