Aİ Rusiyanın bu generalına da sanksiya tətbiq etdi

Avropa İttifaqının “qara siyahısı”na Rusiya Baş nazirinin üç müavini, bir neçə rusiyalı nazir, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və hakimləri, Dövlət Dumasının 42 deputatı, Federasiya Şurasının üzvləri və bir sıra digər rəsmi şəxslər daxil edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, İttifaq Rusiya Milli Qvardiya Qoşunlarının Federal Xidmətinin direktoru, ordu generalı Viktor Zolotova qarşı da sanksiya tətbiq edib.

Aİ-nin qətnaməsində deyilir ki, məhdudiyyətlər Rusiyanın Ukraynada keçirdiyi xüsusi əməliyyatla əlaqədardır.

