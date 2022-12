Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Böyük Britaniya Kəşfiyyat Xidmətinin (Mİ6) rəhbəri Riçard Murla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Böyük Britaniya Kəşfiyyat Xidmətinin (Mİ6) rəhbəri Riçard Murla görüşüb. Tərəflər regional və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər”, - məlumatda deyilir.

