Amerikalı məşhur aktrisa Ancelina Coli BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (QAK) xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ali Komissar Filippo Qrandi bildirib.

İyirmi ildir BMT-də işləyən aktrisa bundan sonra humanitar və insan hüquqları çalışacaq.

Qeyd edək ki, Ancelina Coli 2001-ci ildən BMT-də işləyir, 2012-ci ildə təşkilatın xüsusi nümayəndəsi təyin edilib.

