Erməni general-mayor həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir. Məlumata görə, ikinci ordu korpusunun keçmiş komandiri, Baş Qərargahın kəşfiyyat idarəsinin keçmiş rəisi, general-mayor Arayik Arutyunyan saxlanılıb.

Bildirilir ki, o, dekabrın 15-də həbs edilib. Məlumata görə, o, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur.

