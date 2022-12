Azərbaycana qarşı çıxışına görə işdən qovuldu - VİDEO

Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli çıxışlar edən Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Hərbi-Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin aparıcı eksperti Mixail Aleksandrov ali təhsil ocağından qovulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə MDBMİ məlumat yayıb.



İnstitut rəhbərliyi tərəfindən Aleksandrovun bəyanatları əsassız şəkildə aqressivlik və açıq-aşkar qeyri-peşəkarlıq kimi qiymətləndirilib.



Qeyd edək ki, rusiyalı ekspert ötən günlərdə Qərbə neft tədarükünü dayandırmaq və karbohidrogen qiymətlərinin artmasına səbəb olmaq üçün Azərbaycana raket hücumu təşkil etməyi təklif etmişdi.



